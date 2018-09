Brauerei-Radtour rund um Bad Staffelstein

Der Kur- und Tourismus Service veranstaltet am morgigen Freitag um 13 Uhr eine geführte Themen-Brauerei-Radtour. Die Pilger-Brauerei-Tour mit geselliger Einkehr verläuft von Bad Staffelstein über Schönbrunn, Grundfeld, Vierzehnheiligen, Uetzing, Stublang, Loffeld und Horsdorf zurück nach Bad Staffelstein. Die Strecke mit mittlerem Schwierigkeitsgrad hat eine Länge von etwa 20 Kilometern. Treffpunkt ist am Stadtturm in der Bamberger Straße 25 in Bad Staffelstein. Für Gäste mit Gästekarte ist die Tour kostenfrei. red