Brauen für den Hausgebrauch

Die Volkshochschule bietet mit Heinz Krause den Kurs "Der Hobbybrauer: Brauen, weil's Spaß macht und schmeckt!" an, bei dem man Kenntnisse erwirbt, um sein eigenes Gebräu mit ganz individuellem Charakter herzustellen. Interessierte erfahren, wie mit einfachsten und in jedem Haushalt vorhandenen Geräten, Bier gebraut werden kann. Kurstermine sind Freitag, 1. März, von 19 bis 21 Uhr und am Samstag, 2. März, von 10 bis 17 Uhr, im Brauer- und Büttnermuseum Weißenbrunn, Paradies 3. Anmeldungen sind über die VHS Kronach (Telefon 09261/6060-0, www.vhs-kronach.de) möglich. red