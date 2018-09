Eine fachmännische Führung durch die Brauerei mit Besuch des Nordjura-Museums und einer gemütlichen Einkehr mit fränkischen Bratwürsten und Bierprobe bietet am Donnerstag, 27. September, die Tourist-Information in Weismain an. Da noch Plätze frei sind, können sich

Interessierte noch bis Montag, 24. September, unter Telefon 09575/921329 anmelden. Die Tour dauert etwa drei Stunden und startet am Nordjura-Museum im Kastenhof. red