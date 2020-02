Bratwürste sind gesichert

Den Reinerlös der Adventsfenster-Aktion des SPD-Ortsvereins in Höhe von 410 Euro überreichte Initiatorin Daniela Gahn an die Marktgemeinde Presseck. Mit dem Geld soll der Brauch aufrechterhalten werden, jedem Pressecker Kind beim örtlichen Kinderfaschings ein paar Bratwürste zu spendieren. Die Gemeinde hatte dies vor einigen Jahren eingestellt. Dank der Adventsfenster seien in den vergangenen Jahren mehr als 1000 Euro für diesen Zweck gespendet worden, sagte Fraktionsvorsitzender Gerhard Leinfelder. Bürgermeister Siegfried Beyer bedankte sich für die äußerst lobenswerte Idee und deren Umsetzung. Ortsvereinsvorsitzender Oliver Schott würdigte das Engagement der Familien, die sich bereiterklärten, mitzumachen. Im Bild (von links) Oliver Schott, Daniela Gahn, Bürgermeister Siegfried Beyer, Mark Reuther, der mit seiner Familie immer kurz vor Weihnachten die Abschlussveranstaltung der Reihe organisiert, und Gerhard Leinfelder. Foto: privat