Bratöl entzündete sich im Topf

Eine 59-Jährige vergaß am Mittwochmorgen beim Kochen, den Herd auszuschalten, woraufhin sich das Bratöl im Kochtopf entzündete. Als die Frau dies bemerkte, versuchte sie, den Brand eigenständig mit einer Löschdecke zu ersticken. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den Kleinbrand zügig ablöschen, so dass nur leichte Schäden in Höhe von circa 1000 Euro am Küchenmobiliar entstanden. Die Polizei und Feuerwehr möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, bei brennendem Öl keinesfalls Löschversuche mit Wasser zu unternehmen, da hierdurch der Brand nur weiter angefacht wird. Die Dame wählte somit zwar das richtige Löschmittel, muss sich jedoch trotzdem wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten, da sie durch das Nichtbeaufsichtigen des Topfes gegen Brandverhütungsvorschriften verstoßen hat.