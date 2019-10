Brass Band mit großem Repertoire

Die Brass Band Bamberg gastiert am Samstag, 23. November, in der St. Johanniskirche in Bad Rodach. Im Gepäck haben die Bläser eine musikalische Vertonung eines echten fantastischen Klassikers, nämlich Jules Vernes "Reise zum Mittelpunkt der Erde". Beginn ist um 19 Uhr. Geleitet wird das Orchester, bestehend aus 31 Musikern aus ganz Franken, von Franz Matysiak. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Schuhhaus Appis oder an der Abendkasse. Darüber hinaus können Karten auch direkt beim Vorstand, vertreten durch Rupert Motschenbacher (rupert.motschenbacher@googlemail.com), erworben werden. red