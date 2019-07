Brass Band in Holland erfolgreich

Mit einem gelungenen Einstand überzeugte die Brass Band Bamberg bei ihrer ersten Teilnahme an einem internationalen Brass-Band-Wettbewerb in Holland. In Drachten traten die Bamberger in der 1st Division der Dutch Open Brass Band Championships 2019 an. Mit satten 88 Punkten würdigten die Juroren den Einstand der Brass Band Bamberg in der 1st Division, die damit nur einen Punkt vorbei auf dem zweiten Platz landete. Ein zufriedener Erster Vorsitzend Rupert Motschenbacher sieht die Band nun gut gerüstet für die kommende deutsche Brass-Band-Meisterschaft 2020 in Bad Kissingen. red