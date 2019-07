Brass Band gelingt fulminanter Einstieg

Mit einem gelungenen Einstand überzeugte die Brass Band Bamberg bei ihrer ersten Teilnahme an einem internationalen Brass-Band-Wettbewerb in Holland stattfand. In Drachten, einer traditionellen Brass-Band-Hochburg, traten die Bamberger in der 1st Division der Dutch Open Brass Band Championships 2019 an.

Acht arbeitsintensive Proben, dazu viele zusätzliche Satzproben und noch mehr Einsatzstunden zu Hause vor dem Metronom durchlebten die Musikerinnen und Musiker der Brass Band Bamberg bis zu ihrem Einstand in der 1st Division beim internationalen Wettbewerb.

Vor rund einem Jahr wurde die Band ins holländische Drachten eingeladen, um an Meisterschaften teilzunehmen. Holland hat eine lange und erfolgreiche Brass-Band-Geschichte und entsprechend groß war die Anspannung der Musiker, genau dort ihren ersten internationalen Wettbewerb zu bestreiten. Ein Jahr nach dem Aufstieg in die 2nd Division entschied sich die Band, auch noch in der 1st Division anzutreten und so mancher Cornettist bekam daher das sprichwörtliche Fracksausen.

Doch nicht so Dirigent Franz Matysiak, der sich mit viel Liebe zum Detail und Routine daran machte, aus der aktuellen Besetzung eine Formation zu schaffen, die in dieser Liga auch musikalisch bestehen kann.

Als die Reise mit dem Bus endlich losging, war die Stimmung ein wildes Intermezzo zwischen Spannung, Vorfreude und der Sehnsucht, dass es bald vorbei sei.

Die Veranstaltung in Drachten war perfekt vorbereitet. Die holländische Gastfreundschaft zog sich durch das Programm. Die Band durfte als zweite Band in der 1st Division antreten.

30 Minuten Spielzeit galt es zu bestreiten vor einem gut gefüllten Saal Brass-Band-erfahrener Zuschauer und einer hinter einem Vorhang verdeckten zweiköpfigen Jury. Mit satten 88 Punkten gelang der Einstand der Brass Band Bamberg in der 1st Division: nur einen Punkt vorbei am zweiten Platz.