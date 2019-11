Brass and Drums in Gundelsheim

Am heutigen Dienstag, 19. November, sind die Blechbläser und Schlagzeuger der Kreismusikschule (KMS) Bamberg im Leistungszentrum Musik des Musikvereins Gundelsheim, Wiesenweg 6, zu hören. Bei einem festlichen Konzert sind um 18 Uhr erstmals das neu formierte Tubaquartett der KMS, das mit Förderklassenschülern besetzt ist, sowie das achtköpfige Blechbläserensemble Tiefenpölz vertreten. Außerdem stellen sich ein junges neues Blechbläserquartett, ein Trompetentrio und ein Blechbläserduo sowie ein Waldhornduo vor. Neben Schlagzeug und Percussion-Ensembles kann man aber auch Solisten hören, berichten die Veranstalter. Sie werden am Klavier oder als Play along begleitet. Die Solisten spielen Pauke, Snaredrum, Waldhorn, Tenorhorn und Trompete. Der musikalisch anspruchsvollste Beitrag ist das Konzert "Mücke und Elefant" für Tuba, Querflöte und Klavier. Der Abschluss wird von vielen Schülern gestaltet. Als Flashmob wird das Stück "Seven Nations Army" aufgeführt. Der Eintritt ist frei. red