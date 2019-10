In der Café-Bar Karibik findet am kommenden Freitag, 1. November, ein brasilianischer Abend statt. Josef Ludwig, der 13 Monate in Rio für ein Strassenkinderprojekt arbeitete, wird in einem Bildervortrag darüber berichten; auch wie die eingegangenen Spenden aus Benefizkonzerten in der Café-Bar verwendet wurden. Anschließend gibt es ein brasilianisches Menü mit landestypischen Gerichten. Beginn ist um 19 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten 09261/51361. red