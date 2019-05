Brandstiftung: Kripo sucht junge Männer als Zeugen

Nach der Brandstiftung an mehreren Lastwagen auf einem Firmengelände in Strullendorf Mitte Mai bittet die Kriminalpolizei Bamberg im Rahmen ihrer Ermittlungen weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung. Die Beamten suchen insbesondere drei junge Männer, die als Zeugen möglicherweise sachdienliche Angaben machen können.

Wie berichtet, bemerkte am Sonntag, 12. Mai, gegen 0.45 Uhr ein Anwohner in der Siemensstraße nahe des Nordrings einen brennenden Lastwagen auf dem Grundstück einer Logistikfirma und wählte den Notruf. Als die Einsatzkräfte nur wenig später vor Ort eintrafen, standen bereits mehrere Fahrzeuge in Flammen. Letztendlich brannten vier Lastwagen und ein Transporter aus. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 750 000 Euro.

Zeugen haben an dem frühen Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr drei junge Männer gesehen, die zu Fuß vom Bahnhof Richtung Pestalozzistraße unterwegs waren. Die Gruppe lief dann die Pestalozzistraße in aufsteigender Richtung weiter.

Zeugen, insbesondere die drei jungen Männer, die am frühen Sonntagmorgen vom Bahnhof zur Pestalozzistraße und anschließend weiter gegangen sind, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden. red