Brandstiftung in Neuensorg

Dank eines aufmerksamen Anwohners konnte ein Feuer in einer Scheune am Mittwochabend im Weidhäuser Ortsteil Neuensorg rasch gelöscht werden. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet, geht die Kriminalpolizei Coburg von Brandstiftung aus. Der Anwohner bemerkte um 18.40 Uhr Flammen in der Scheune in der Frohnlacher Straße und es gelang ihm, zusammen mit einem weiteren Nachbarn, den Brand einiger Holzscheite selbst zu löschen. Feuerwehreinsatzkräfte entfernten das angebrannte Holz aus dem Schuppen, der direkt an ein Wohnhaus angebaut ist. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand bei dem in der Scheune gelagerten Brennholz absichtlich gelegt. Die Kripo Coburg sucht Zeugen, die am Mittwoch, insbesondere zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr, verdächtige Personen bei der Scheune in der Frohnlacher Straße in der Nähe der Straße "Am Pechgraben" gesehen haben. Hinweise bitte unter Telefon 09561/645-0. red