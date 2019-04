Brandschutz, Bürgerversammlung, Banzer Gruppe

Novum Das gab es noch nie: Bereits seit 29. März hat die Stadt Bad Staffelstein einen vom Landratsamt genehmigten Haushalt.

Gebühren Die Verbrauchsgebühren in der Banzer Gruppe bleiben mit 1,86 Euro je Kubikmeter Wasser stabil. Gegen den Haushalt des Zweckverbands, deren Vorsitz und Geschäftsführung die Stadt innehat, gab es keinen Einwand. Der Verband ist seit Mitte 2017 schuldenfrei.

Anschaffung Die Tragkraftspritze der Freiwilligen Feuerwehr Kümmersreuth, Baujahr 1989, ist irreparabel. Für rund 15 500 Euro soll Ersatz beschafft werden. Die Regierung von Oberfranken übernimmt 4700 Euro. Der Beschluss im Stadtrat fiel einstimmig.

Termin Am Mittwoch, 24. April, 19 Uhr, ist Bürgerversammlung in Uetzing im Gasthof "Zum Kutscher". Themen sind unter anderem der Neubau der Flexi-Gruppe am Kindergarten, der Umbau der Schule sowie der Feuerwehrhausneubau nebst Kulturscheune.

Kritik Stadtrat Ottmar Kerner (CSU) bemängelte, dass einige Pächter ihre Schrebergärtengrundstücke am Riedsee verwildern ließen. Und das, obwohl es eine lange Warteliste potenzieller Interessenten gebe. Die Staffelsteiner Stadtverwaltung nimmt sich der Sache an. mdr