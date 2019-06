Brandschützer lernen voneinander

Seit 19 Jahren pflegt die Höchstadter Feuerwehr intensiven Austausch mit der Feuerwehr in der irischen Partnerstadt Castlebar im Mayo County. Kürzlich war wieder eine vierköpfige Gruppe Höchstadter Feuerwehrleute in Irland.

In Castlebar wurden die Gäste von Chief Fire Officer Seamus Murphy und seinem Vertreter Tony Shevlin sowie ihren Kollegen der diensthabenden Wachabteilung der Feuerwache Castlebar begrüßt. Seit dem letzten Erfahrungsaustausch hatte sich einiges an der Ausrüstung der irischen Feuerwehr geändert, deshalb wurde schon der folgende Sonntag dem umfangreichen Training und der Ausbildung gewidmet.

So hatte die Feuerwache Castlebar in den vergangenen zwei Jahren drei neue Fahrzeuge bekommen. Die galt es, genauer kennenzulernen und sich an den Fahrzeugen zurechtzufinden. Wie Dieter Püttner von der Feuerwehr Höchstadt betont, umfassen die gegenseitigen Besuche stets einen hohen Anteil an praktischer Ausbildung in der Feuerwehr, an Fachvorträgen und Gerätevorstellungen sowie die Teilnahme an Übungen und Einsätzen.

Erstaunlicherweise finden sich auch nach fast 20 Jahren Partnerschaft und trotz der eigentlich gleichen Aufgabenfelder immer wieder Details, die die beiden Feuerwehren unterscheiden. So haben die irischen Brandschützer größere Erfahrung im Bereich von Verkehrsunfällen, von der Feuerwehr Höchstadt können sie beispielsweise den Umgang mit Hochleistungslüftern zur Gebäudebrandbekämpfung lernen.

Bereits am zweiten Tag waren die Höchstadter Feuerwehrleute bei einem großen Wald- und Flächenbrand in der Region Belmullet gefordert und ihre Kollegen des Mayo County Fire Service freuten sich über die Unterstützung durch einen Hubschrauber mit Löschwasseraußenlastbehälter und ihre deutschen Feuerwehrkameraden.

Erfahrungsaustausch

Breiten Raum nahmen die Ausbildung und der Erfahrungsaustausch zum Einsatz der Feuerwehr bei Unfällen im Straßenverkehr ein. Hier gab es einige Neuigkeiten und Tricks von beiden Seiten. Unter anderem hatten die Iren ein neues System akkubetriebener Spreizer und Schneidgeräte zur Verfügung, das in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Bei einer ausgiebigen Einsatzübung lernte man diese neuen Geräte und auch die Ausstattung des irischen Rüstwagens ("Emergency Tender") kennen und konnte es mit dem in Höchstadt stationierten Fahrzeug vergleichen.

Besonders interessiert waren die Höchstadter Feuerwehrleute auch an der Hubarbeitsbühne "Bronto Skylift". Ein intensives Training mit dem Hubrettungsfahrzeug, das bei Irlands Brandschützern verbreiteter ist als die Drehleitern der deutschen Feuerwehren, wurde mit Bravour gemeistert. Die Ausbilder Tony Shevlin, Pete McDonnel und Seamus Joyce gaben sich große Mühe bei der Ausbildung ihrer deutschen Kollegen.

Immer wieder verblüffend sind die Unterschiede der beiden Feuerwehren beim Personal: In Irland werden die Einsatzkräfte der Feuerwehr ausschließlich durch hauptberufliches Personal gestellt. Entweder als so genannte "full timer" oder als "retained fireman", was man am besten mit "Feuerwehrmann auf Abruf" übersetzen könnte.

Diese Feuerwehrleute haben einen Arbeitsvertrag mit dem jeweiligen Landkreis (County), der in Irland Träger des Feuerschutzes ist, und verpflichten sich, im Alarmfall innerhalb von maximal zwei Minuten zur Feuerwache zu eilen und auszurücken. Die Anforderungen an die Feuerwehr, die Ausbildung und die Zahl der Einsätze sind übrigens in Mayo County und in Höchstadt nahezu identisch - allein die Zahl der Schornsteinbrände ist in Mayo wesentlich höher, was auf die Verwendung von Torf als Brennstoff zurück zu führen ist.

Besonders interessiert waren die Höchstadter Feuerwehrleute Rudolf Löhnert, Stefan Effenberg, Felix Wasel und Dieter Püttner an der Organisation der Fuhrparkverwaltung und der Durchführung der wöchentlichen Geräte- und Fahrzeugüberprüfungen mit einem tablet-gestützten System, das man sich sehr gut auch in der eigenen Feuerwehr vorstellen kann. Bei der praktischen Fahrzeugprüfung konnte man sich für die Vorteile der neuen Technik begeistern.

Beim Fahrzeughersteller HPMP-Fire in Carlow hatte man Gelegenheit, die Feuerwehr aus Castlebar bei der Baubesprechung für ein neues Löschfahrzeug des Mayo County Fire Service zu unterstützen - eine leichte Übung, weil die in ganz Europa geltende Norm EN 1846 die Anforderungen an Feuerwehrfahrzeuge regelt.

Die Besichtigung des Feuerwehr-Trainingszentrums in Hacketstown war ein weiteres Highlight der Reise. In Westport nutzte man den Besuch in Mayo County, um dem Start der Kampagne "Kohlenmonoxid - Der heimliche Killer" beizuwohnen, die der irische Umweltminister in der Feuerwache eröffnete.

Botschafter

Aus Anlass des 120-jährigen Bestehens der politischen Selbstverwaltung des Landkreises Mayo County nahm eine Abordnung der Höchstadter an einer Feierstunde in Castlebar teil.

Ein reger Erfahrungsaustausch zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen ermöglichte Einblicke in das Schutzprogramm der irischen Feuerwehr. Mehrere Tage "büffeln" mussten die Höchstadter Feuerwehrleute, um die theoretische Prüfung für den ESDS-Test zu bestehen. Der Chef der Feuerwehr in Mayo County, Chief Fire Officer Seamus Murphy freute sich, die Zeugnisse an seine deutschen Kollegen zu überreichen.

Auch die Abende waren natürlich voll von Geschichten über die Feuerwehr und bei so manchem Glas Guinness oder Cider und den auch in Irland immer populärer werdenden Craft-Bieren vertiefte man die Freundschaft. Dieter Püttner