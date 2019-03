Schondra vor 21 Stunden

Vortrag

Brandgefahr im Haushalt

Das BBV-Bildungswerk Bad Kissingen bietet am Dienstag, 9. April, im Schulungsraum der Feuerwehr in Schondra einen Vortrag zum Thema "Brandgefahr im Haushalt - Wo lauern die heimlichen Feuerfallen?" an...