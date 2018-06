Brandalarm schreckt Augsfeld auf

rr



Kurz nach 14 Uhr wurde die Feuerwehr am Freitag wegen eines Alarms in die Firma Bosch Rexroth in Augsfeld gerufen. Vor Ort stellte die Feuerwehr unter Leitung von Kommandant Martin Volpert fest, dass sich im Betriebsgebäude Rauch entwickelt hatte.Nach Angaben von Volpert war ein Kühlmittelschlauch einer Pumpe für eine Sprinkleranlage geplatzt. Aufgrund der fehlenden Kühlung lief die Pumpe heiß und es kam zur Dampf- und Rauchentwicklung. Für den Haßfurter Kommandanten war es "Glück im Unglück, der Schaden ist gleich null". Während des einstündigen Einsatzes der Feuerwehr mussten sich die Mitarbeiter des Betriebes im Freien in Sicherheit bringen.