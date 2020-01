Brandalarm im Pflegeheim

In einem Pflegeheim in Höchstadt ist am Mittwoch gegen 21.45 Uhr Brandalarm durch einen Rauchmelder ausgelöst worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits erloschen. Da es jedoch zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war, musste das Gebäude gelüftet werden. Drei Pfleger wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Beobachtung ins Krankenhaus Höchstadt gebracht. Ausgangspunkt war das Raucherzimmer, in dem ein Mülleimer total verschmort bzw. verbrannt war. Ursächlich dürfte daher die unsachgemäße Entsorgung einer Zigarette oder des Inhalts eines Aschenbechers gewesen sein. Es entstand geringer Sachschaden.