Brand in Tettau

Am Freitagvormittag hat es in einem Wohnhaus in Tettau gebrannt. Dabei entstand ersten Schätzungen nach ein Sachschaden in Höhe von 100 000 Euro. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, erlitten bei dem Brand drei Bewohner des Hauses eine Rauchgasvergiftung.

Gegen 10.45 Uhr war die Integrierte Leitstelle in Coburg alarmiert worden. Rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten daraufhin zum brennenden Wohnhaus in die "Untere Siedlung" in Tettau aus. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude. Diese griffen rasch auf das gesamte Haus über.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen. Allerdings konnten die Einsatzkräfte nicht mehr verhindern, dass das Wohnhaus durch das Feuer stark beschädigt wurde.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwei Eheleute im Alter von 50 und 55 Jahren sowie deren 23-jährige Tochter in dem Wohnhaus. Sie konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, wie die Polizei mitteilt. Alle drei Personen erlitten jedoch Rauchgasvergiftungen und wurden deshalb vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Für eine Katze der Familie endete der Brand tödlich. Eine weitere Katze erlitt schwere Verletzungen und wurde von den Einsatzkräften versorgt.

Die Beamten der Polizeiinspektion Ludwigsstadt haben die Ermittlungen inzwischen an die Brandfahnder der Kripo Coburg übergeben. Die Brandursache ist der Polizei zufolge noch unklar. red