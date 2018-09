Brand in Kapelle entfacht

Ein Unbekannter hat einen Brand in der Siechhauskapelle verursacht. Nur durch Zufall kam der für die Kapelle zuständige Betreuer an die Kapelle und konnte den Brand rechtzeitig bemerken und löschen. Dadurch wurden lediglich eine Sitzbank und ein Sitzpolster beschädigt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die am Samstagmorgen zwischen 8 und 9.15 Uhr verdächtige Personen im Umfeld der Kapelle gesehen haben.