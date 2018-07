Brand in der Altstadt

pol



Rund 50 Feuerwehrleute waren am Sonntagnachmittag in der Erlanger Altstadt im Einsatz. Auf der Dachterrasse auf der Rückseite eines Wohnhauses in der Kirchenstraße war ein Brand ausgebrochen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits eine dichte Rauchsäule über dem Gebäude. Per Drehleiter wurde ein Löschangriff eingeleitet, während drei Personen nach draußen geführt wurden. Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits auf den Dachstuhl übergegriffen. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Da die Gefahr bestand, dass die heiße Glut sich in das alte Holzgebälk gefressen haben könnte, entschied man sich, das Dach teilweise abzudecken, um ein erneutes Aufflammen des Brandes zu verhindern.Der Sachschaden wird bislang auf etwa 150 000 Euro geschätzt.