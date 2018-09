Glimpflich endete ein Brand in den Milchwerken Oberfranken im Meederer Ortsteil Wiesenfeld. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, wurde am Samstagvormittag über Notruf ein Brand in den Milchwerken Oberfranken in Wiesenfeld mitgeteilt. Die Feuerwehren aus Meeder und Umgebung konnten den Brand, der im Bereich der Fettabsauganlage ausgebrochen war, schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Brandursache und auch die genaue Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. pol