Gegen 20.50 Uhr ist am Montag eine Rauchsäule über dem Recyclinghof Eckenhaid (Kreis Erlangen-Höchstadt) in der Schnaittacher Straße gemeldet worden. In einem Sperrmüllcontainer hatte sich der Abfall entzündet. Der Brand konnte schnell durch die FFW Eschenau unter Kontrolle gebracht werden. Am Container entstand kein Schaden, jedoch wurde eine Deckenlampe der Überdachung ein Raub der Flammen. Es muss laut Polizei Erlangen-Land von einer Selbstentzündung ausgegangen werden.