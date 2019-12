Brand im Kellerraum

Die Feuerwehren aus Kronach und Vogtendorf mussten am Donnerstagvormittag zu einem Brand im Ziegelwinkel ausrücken. Der Bewohner des Anwesens hatte offensichtlich am Abend zuvor heiße Asche in einen Metallkübel gefüllt und diese im Heizungsraum gelagert. Durch die starke Hitze geriet eine Holzvertäfelung, hinter der sich Holz und Holzkohle befand, in Brand. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 15 000 Euro. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. BRK und Polizei waren auch vor Ort. Foto: Stefan Wicklein