Brand im Dach des Franziskaner Klosters

Erheblicher Sachschaden in Höhe von rund ca. 10 000 Euro entstand bei einem Brand im ehemaligen Franziskaner Kloster in Hammelburg . Bei Lötarbeiten im Dachstuhl gerieten am Donnerstagmorgen mehrere Dachplatten in Brand. Das Feuer umfasste laut Polizeibericht eine Fläche von zwei bis drei Quadratmetern. Einem Arbeiter gelang es das Feuer mit einem Eimer Wasser, noch vor Eintreffen der Feuerwehr, zu löschen.