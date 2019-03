Brand im Carport

Erheblicher Sachschaden entstand beim Brand eines Carports in der Nacht zum Mittwoch im nördlichen Baunach. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Kurz nach 1 Uhr verständigten Nachbarn die Rettungskräfte, nachdem sie das Feuer im Carport des Nebenhauses in der Burkardsleite bemerkt hatten. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Überdachung bereits vollständig in Flammen. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, den Brand zu löschen, allerdings wurden die Gegenstände, die darunter abgestellt waren, erheblich beschädigt. So entstand am Carport selbst, einem Traktor, einem Anhänger und einem Rasenmäher ein Gesamtschaden von etwa 30 000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Bamberger Kriminalpolizei. Diese schließt auch eine Brandstiftung nicht aus und bittet deshalb um Hinweise. Zeugen, denen in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen in der Burkardsleite in Baunach aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen. red