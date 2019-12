Brand an Heiligabend

An Heiligabend gegen 16.30 Uhr geriet in Küps in der dortigen Judengasse eine Scheune in Brand. Grund hierfür war nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand wohl ein technischer Defekt an der Gebäudeelektrik.

Der Brand konnte durch die Feuerwehren aus der Marktgemeinde Küps sowie aus Kronach und Burgkunstadt unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Die Scheune selbst wurde ein Raub der Flammen; es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25 000 Euro.

Der 70-jährige Eigentümer der Scheune, welcher den Brand entdeckte und noch versuchte, Sachwerte aus dem Gebäude zu bergen, wurde dabei leicht verletzt. pi