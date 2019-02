"Brain Gym" mal zwei

Die Geschwister-Gummi-Stiftung lädt in der Reihe "fit für kids" zu zwei Veranstaltungen ein, die sich dem Thema "Brain Gym" widmen. Beide Kurse finden im Familientreff in Kulmbach, Negeleinstraße 5, statt. Brain Gym für Erwachsene: Die Teilnehmer lernen eine etwas andere Methode kennen, Kinder im Lernen und Begreifen zu unterstützen. Denn die hundertste Übungsaufgabe verfestigt oft nur Blockaden und erhöht schon gar nicht die Motivation. Dieser Kurs beginnt am Dienstag, 19. Februar, um 19.30 Uhr. Brain Gym für Grundschulkinder: Kinder lernen mit lustigen Bewegungsübungen eine tolle Methode kennen, wie sie sich wieder besser auf das Lernen einlassen können. Diese Übungen können oft Wunder bewirken. Dieser Kurs findet am Samstag, 23. Februar, von 14.30 bis 15.30 Uhr statt.

Die Leitung hat die Heilpraktikerin und Brain-Gym-Instructorin Christine Tiroch. Eine Anmeldung ist im Internet unter der Adresse fitfuerkids.gummi-stiftung.de oder telefonisch unter der Nummer 09221/9292-0 möglich. red