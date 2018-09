Brändlein für Deutschland erfolgreich

Franziska Brändlein vom Schwimmverein Bamberg (SVB) war bei den Special Olympics Deutschland in Kiel sehr erfolgreich: Die 22-jährige Sportlerin gewann bei den Freiwasserwettbewerben in ihrer Altersklasse über 1000 Meter und zusammen mit ihrer Partnerin Dinah-Maxine Schüpferling (ebenfalls vom SVB) über 1500 Meter "Unified" jeweils die Goldmedaille. Als Auszeichnung für ihre herausragenden Leistungen wurden die beiden Sportlerinnen nun vom Verband Special Olympics Deutschland für die Teilnahme an den "Internationalen Special Olympics", den Weltspielen, nominiert, die im März 2019 in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) stattfinden. red