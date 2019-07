Brachflächen als Viehfutter nutzbar

Aufgrund der anhaltenden extremen Trockenheit in Bayern stehen nach dem Dürrejahr 2018 viele Futterbaubetriebe erneut einer akuten Notsituation in der Futterversorgung ihrer Tiere gegenüber.

Zur Linderung der Futternot wird deshalb im nördlichen Bayern die Futtergewinnung auf brach liegenden Flächen als ökologische Vorrangflächen sowie auf sonstigen Brachflächen allgemein freigegeben. Darauf weist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach in einer Pressemitteilung hin.

Kein Antrag nötig

Das bedeutet, dass zum Beispiel in Oberfranken alle landwirtschaftlichen Betriebe den Aufwuchs auf den Stilllegungsflächen ab sofort und ohne Antrag als Viehfutter nutzen können. Sofern Stilllegungsflächen in Agrarumweltmaßnahmen einbezogen sind, sind deren spezifische Auflagen weiterhin zu beachten, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Weitere Fragen beantwortet die Förderabteilung im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in der Trendelstraße in Kulmbach.

Die Abteilung Förderung ist zuständig für die Förderabwicklung im Landkreis Kulmbach und Kronach. red