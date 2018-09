BR-Wanderung macht Station

Der BR-Wandertag am Freitag, 7. September, zu dem etwa 200 Wanderer erwartet werden, ist Höhepunkt und Abschluss der Wanderwoche des Bayerischen Rundfunks. Beginn der Veranstaltung ist am Freitag, 7. September, um 9 Uhr auf dem Marktplatz Lichtenfels. Nach der offiziellen Begrüßung führt die Strecke (etwa 20 Kilometer) an der Basilika Vierzehnheiligen und dem Staffelberg vorbei. Unterwegs können die Wanderer - beispielsweise bei einem Orgelkonzert in der Basilika oder einer Führung an der Keltengrabungsstätte unterhalb des Staffelbergs - den Gottesgarten am Obermain näher kennen lernen. Anschließend endet die Tour mit einem Bühnenprogramm im Kurpark Bad Staffelstein. Zum Hintergrund: Vom 3. bis 7. September findet die Wanderwoche des Bayerischen Rundfunks in der Tourismusregion Obermain/Jura statt. Eine Woche lang können die Teilnehmer aus dem gesamten Sendegebiet bei verschiedenen Wanderaktionen entlang der "Gottesgartenrunde Süd" und der "Gottesgartenrunde Nord" die landschaftliche und kulturelle Vielfalt der Region entdecken. Täglich wird es Live-Berichte in Hörfunk und Fernsehen geben. Die Wanderwoche ist ein Gemeinschaftsprojekt des Bayerischen Rundfunksund der Tourismusregion Obermain/Jura red