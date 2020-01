BR-Sendung aus dem Turmuhrenmuseum

Der Bayerische Rundfunk war Gast bei Georg Rammensee. Alles rund ums Thema Turmuhren, wie sie funktionieren, welche Unterschiede es gibt und warum sie nun in Georg Rammensees Turmuhrenmuseum in Gräfenberg stehen, wird am Freitag, 31. Januar, von 16.15 bis 17.30 Uhr in der Reihe "Wir in Bayern" gesendet. map