BR-Radltour: Es stehen 1100 Plätze für die 550 Kilometer zur Verfügung

Ab dem heutigen Mittwoch können sich Liebhaber des Etappenradelns wieder zur Radltour des Bayerischen Rundfunks anmelden. Der Anmeldezeitraum endet am Sonntag, 5. Mai. Es stehen 1100 Plätze zur Verfügung.

Die 30. Jubiläums-Radltour beginnt am Samstag, 27. Juli, in Bad Staffelstein mit der Anreise der Sonderzüge sowie dem Check-in der Radler. Am folgenden Morgen startet die erste Etappe in einem Rundkurs um Bad Staffelstein. Die etwa 550 Kilometer lange Tour führt durch vier bayerische Regierungsbezirke: Oberfranken, Mittelfranken, Oberpfalz und Niederbayern. Am Samstag, 3. August, endet die Tour mit einem weiteren Rundkurs in Bad Füssing.

Die einzelnen Stationen sind Bad Staffelstein (27./28. Juli), Hollfeld (29. Juli), Lauf a. d. Pegnitz (30. Juli), Schwandorf (31. Juli), Deggendorf (1. August) und Bad Füssing (2./3. August). Wie in jedem Jahr gibt es in jedem Etappenort ein Open-Air-Konzert mit hochkarätigen nationalen und internationalen Künstlern. Der Eintritt dazu ist frei. Je nach Veranstaltungsort werden bis zu 15 000 Zuschauer erwartet. Die genauen Informationen zum Konzertprogramm werden Mitte Mai bekanntgegeben. Für das leibliche Wohl bei den Abendveranstaltungen sorgen die heimische Gastronomie und regionale Brauereien. So lernen die Radltour-Teilnehmer nicht nur vom Sattel aus die unterschiedlichsten bayerischen Landschaften kennen, sondern können in den Etappenorten gemeinsam mit den Konzertbesuchern Spezialitäten der verschiedenen Regionen genießen.

Ganz nach dem bewährten Motto "Tagsüber radeln, abends feiern!" stehen bei der BR-Radltour nicht die Höchstgeschwindigkeit, sondern das Dabeisein und das gesunde Ankommen im Mittelpunkt. Das Streckenprofil in diesem Jahr kann durchaus als "wellig" bezeichnet werden: Auf der etwa 550 Kilometer langen Route gilt es insgesamt knapp 3000 Höhenmeter zu überwinden. Während jeder Etappe steht mindestens eine Wasserpause sowie eine ausgiebige Mittagsrast an, damit sich die Teilnehmer erholen und stärken können.

Für die Anreise nach Bad Staffelstein und die Abreise von Bad Füssing werden für die Teilnehmer, ihre Räder und ihr Gepäck Sonderzüge eingesetzt. Stationen und Fahrpläne werden mit den Reiseunterlagen versandt.

Übernachtet wird traditionell in Gemeinschaftsunterkünften (zum Beispiel Sporthallen) im eigenen Schlafsack, Matratzen werden bereitgestellt. Das THW transportiert Matratzen und Gepäck von Ort zu Ort und nimmt am Ende der Radlerschlange erschöpfte Fahrer auf. Ein Sanitätsteam und ein mobiler Fahrrad-Reparaturservice helfen bei Notfällen. Die bayerische Polizei sichert die Strecke ab.

Die Anmeldung für die Startplätze beginnt heute, Mittwoch, auf www.br-radltour.de. red