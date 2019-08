BR-Fernsehen zeigt "Lieder auf Banz"

Die malerische Kulisse von Kloster Banz bei Bad Staffelstein im Hintergrund, stimmgewaltige Sängerinnen und Sänger auf der Bühne und tausende begeisterte Fans beim Picknick auf der Klosterwiese - all das steht für "Lieder auf Banz". Am ersten Juli-Wochenende lockte das größte Festival deutschsprachiger Liedermacher deren Fans wieder zu einem ganz besonderen Konzerterlebnis auf die Klosterwiese. Das Fernsehen des Bayerischen Rundfunks (BR) zeigt am Donnerstag, 15. August, ab 23 Uhr eine zweistündige Zusammenfassung des Programms. In der BR-Mediathek ist die Zusammenfassung bereits am Sendetag morgens für ein Jahr abrufbar. Bereits seit den 1980er Jahren findet auf der Klosterwiese ein zweitägiges Liedermacher-Festival statt. Die Künstler spielen an beiden Abenden das gleiche Programm. Neben den Stars der Musikbranche treten seit vielen Jahren stets auch die Preisträger eines Nachwuchswettbewerbs auf, den die Hanns-Seidel-Stiftung im Vorfeld des Festivals auslobt. red