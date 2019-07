BR berichtet live aus Meedensdorf

— Das Heimatmagazin "Wir in Bayern" berichtet am Freitag, 12. Juli, im Rahmen seines "Herzblatt"-Aktionstages live aus Lauingen (Schwaben) und aus Meedensdorf (Gemeinde Memmelsdorf). Dabei geht es um die Verschönerung des jeweiligen "Herzplatzes". Ein ehrenamtliches Team in Lauingen hat fünf Stunden Zeit, den Vorplatz der Stadthalle umzugestalten, in Meedensdorf soll in der gleichen Zeit der Brunnenplatz erneuert werden. Die Ehrenamtlichen in beiden Orten hatten drei Wochen lang Zeit, Helfer zu mobilisieren, Material zu besorgen und Sponsoren für ihr jeweiliges Projekt zu gewinnen. Bis zum Aktionstag können sich noch weitere Helfer in Meedensdorf an herzplatz@web-visions.eu melden. Die Veranstaltung ist am 12. Juli ab 16.15 Uhr live in "Wir sind Bayern" zu sehen. Die Moderation in Meedensdorf übernimmt BR-Reporter Moritz Pompl. Die Zuschauer können per Telefon für ihre Favoriten-Gemeinde abstimmen. Die Gewinner-Gemeinde erhält ein Preisgeld von 5000 Euro. Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter www.br.de/wirinbayern.de red