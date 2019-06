Boysen läuft schnell über Veitenstein

Beim 15. Veiten-steinlauf in Priegendorf hatten die 350 Teilnehmer mit der Hitze zu kämpfen. Der Hauptlauf über 16,5 Kilometer und 290 Höhenmeter stand ganz im Zeichen von Kevin Karrer von der LG Bamberg, der überlegen in 1:00:40 Stunden mit einem Vorsprung von 3:41 Minuten vor Thomas Engelhard (Team 77) gewann. Obwohl Peter Boysen vom TSV Staffelstein in der M50 mit 1:14:27 Stunden "nur" Vierter wurde, war er schnellster Läufer von den Vereinen am Obermain. Zweiter der M75 wurde Berthold Wolf (TS Lichtenfels). Der Trainauer Wilfried Ziersch (TSV Sonnefeld) belegte Rang 3 in der M55.

Bei den Frauen hieß die Siegerin Manuela Glöckner vom TSV Ebermannstadt, die mit 1:17:05 Minuten Vera Brunner, Team Wohlleben (ehemals TV 48 Coburg) um 1:31 Minuten hinter sich ließ. Das Laufurgestein aus Michelau, Alfred Zach (TS Lichtenfels), ließ es sich nicht nehmen, als 84-Jähriger die 6,7 Kilometer zu meistern.

Beim Nachwuchsrennen über 1,6 Kilometer überzeugte das Lauftalent Noah Möller vom TSV Staffelstein mit einer exzellenten Leistung. Er gewann mit 5:51 Minuten überlegen. Sein Vorsprung zum Zweiten betrug 55 Sekunden. ze