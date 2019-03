Beim "Boys' Day" haben Jungen die Möglichkeit, verschiedene Berufsfelder auszuprobieren. Der Awo-Treff am Bürglasßchlösschen nimmt sich einen Tag Zeit, Einblicke in das Berufsfeld des Sozialarbeiters/Sozialpädagogen zu geben. Neben dem Kennenlernen des Mehrgenerationen-Hauses und der Mitarbeiter können die Teilnehmer in diverse Angebote hineinschnuppern. Teilnahmegebühren fallen keine an. Anmeldung unter Telefon 09561/94415 ist nötig und am heutigen Dienstag noch möglich. Das Angebot findet am Donnerstag, 28. März, von 9 bis 13 Uhr statt. red