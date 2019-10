"Boxgalopp" ließ die Kinder strahlen

In der Hirtenbachhalle strahlten diesmal die Kindergesichter. Denn die JB-Kreistagsfraktion sowie die Jungen Bürger Heroldsbach hatten zwei Konzerte für Familien mit dem Titel "Hobbädihö!" und der Gruppe "Boxgalopp" organisiert. Die vielen Gäste wurden in den Bann des Hexenmeisters Grimmifax gezogen und durften nicht nur staunen, sondern auch selbst mitmachen. Voller Begeisterung sangen, tanzten und klatschten die Kinder mit und waren hellauf begeistert. Große Freude herrschte auch bei den Veranstaltern, dass eine solche große Anzahl an Gästen den Weg nach Heroldsbach gefunden hatte. Foto: JB Kreisverein