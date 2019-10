Boulespiel hält fit

Die Boulespieler der ehemaligen Soldaten des Bundeswehrverbandes beenden die Spielsaison 2019. Noch einmal wurden die Eisenkugeln ausgepackt für den Abschlusswettkampf.

Von März bis Oktober trafen sich die Spieler zweimal im Monat in der Boule-Arena am Musikerheim. Die besten Spieler des Jahres wurden im Rahmen eines geselligen Abends im Delphi geehrt und durch den Mannschaftsführer der Boulespieler, Peter Hrach, ausgezeichnet. Den l. Platz im Mannschaftsspiel und Gewinner des Wanderpokals belegte Otmar Zimmer. Der zweite Platz ging an Peter Hrach. Bei dem Mannschaftsspiel der Damen ging der l. Platz an Ursula Dögner. Den 2. Platz belegte Teresia Zimmer. Im Weitwurf ging der 1. Platz an Peter Hrach, den 2. Platz belegte Hermann Lell.

ln der Spielpause wurde natürlich ein französischer Imbiss eingenommen, den Ursula Dögner und Peter Hrach vorbereitet hatten. Dieser Ausdauersport kann bis ins hohe Alter betrieben werden. Er hält die Bouler topfit und jung.

lm März 2020 wird sich der feste Stamm in alter Frische in der Boule-Arena regelmäßig treffen. Wer gerne mitspielen will, ist bei den Boulern herzlich willkommen.

Bei diesem Spiel spielt jeder gegen jeden. Das Ziel von jedem Boulespieler ist,13 Punkte in einer Spielrunde zu erreichen, um das Spiel zu gewinnen. Etwas Geschicklichkeit gehört dazu, die Eisenkugel aus einer Entfernung von ca. 10 bis 15 Metern an die Zielkugel, die meist aus Holz und klein ist (dem Schweinchen) durch Werfen oder Rollen zu legen. Trotzdem spielt hier nicht nur der Sportwettkampf eine Rolle, sondern auch die Unterhaltung in der Gemeinschaft. red