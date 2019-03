Boulder-Kurs für die Kinder

Die Boulder-Abteilung des TV Ebern startet am Montag, 18. März, einen Kurs für Kinder. Immer montags von 17.30 bis 19 Uhr können Mädchen und Buben im Alter von acht bis zwölf Jahren verschiedene Kletter- und Outdoor-Aktivitäten erleben. Abteilungsleiter Stefan Einwag und Alf Winkler bringen den Teilnehmern erste Kletterkniffe bei, um auf das Outdoor-Klettern am Fels vorzubereiten. Hierbei stehen vor allem der Spaß und die Bewegung im Mittelpunkt. Die Anmeldung läuft über Stefan Einwag per E-Mail (Stefan.Einwag@t-online.de) oder telefonisch (Ruf 0151/14257971). Um teilnehmen zu können, ist die Mitgliedschaft beim TV Ebern Voraussetzung - eine Kursgebühr fällt nicht an. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder beschränkt. Die Trainer haben sich schon allerhand Programm einfallen lassen, damit keine Langeweile aufkommt. Auf die Kinder warten verschiedene Sportspiele und Kletterübungen. Treffpunkt ist der Boulderraum im Keller des TV-Ebern-Sportheims. Für schönes Wetter sind auch Aktivitäten draußen geplant. Mitzubringen sind bequeme Kleidung und Hallenturnschuhe; Turnschläppchen oder Kletterschuhe sind von Vorteil. jm