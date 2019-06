Botschafter für Solarenergie

Der Bund Naturschutz will im Landkreis Bad Kissingen die Bürgerenergie voranbringen und daher möglichst viele Menschen dazu bewegen, Photovoltaikanlagen zu installieren. Dafür hat der Bund Naturschutz das vom bayerischen Umweltministerium geförderte Projekt "Macht die Dächer voll!" gestartet, bei dem Solarbotschafter Menschen fürs Mitmachen überzeugen sollen, wie es in einer Mitteilung heißt. Gesucht werden Ehrenamtliche, die Nachbarn, Freunde oder andere Interessenten beraten.

Am Samstag, 15. Juni, gibt es von 10 bis 13 Uhr eine Auftaktveranstaltung im Bayerischen Hof in Bad Kissingen. Bei dem Treffen will der Bund Naturschutz auf die Aktion einstimmen. Bei weiteren Treffen werden die notwendigen Informationen vermittelt. red