Botschafter des Friedens

Bei den Neuwahlen der Soldatenkameradschaft Wallenfels erhielt Günther Stöcker gleich auf drei Posten das Vertrauen - als neuer Zweiter Vorsitzender steht er an der Seite von Christopher Zeuß.

In seinem Rückblick erinnerte Vorsitzender Christopher Zeuß an die Teilnahme der Soldatenkameradschaft an den Friedenswallfahrten nach Vierzehnheiligen und Neuengrün. Die wichtigsten Tage im Jahr sind wie immer Fronleichnam und Flurumgang, bei denen mehr als 100 Soldaten in den verschiedenen Uniformen teilnehmen. Eine Tradition, die auch bei jüngeren Kameraden hoch im Kurs steht.

Die Mitglieder bestätigten Vorsitzenden und Hauptmann Christopher Zeuß für die nächsten zwei Jahre in seinem Amt. Der bisherige Zweite Vorsitzende Edgar Bärenz konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl antreten. Für ihn wurde einstimmig Günther Stöcker als Nachfolger gewählt.

Die weitere Vorstandschaft wurde genauso wie der Ausschuss wiedergewählt. Gesamtergebnis: Vorsitzender und Hauptmann Christopher Zeuß, 2. Vorsitzender Günther Stöcker, Schriftführerin Evi Stumpf, Kassiererin Heidi Hader, Kassenprüfer Dieter Müller und Michael Stumpf, Fähnrich Jürgen Hahn, 2. Fähnrich Georg Heibl, Kammerwart Günther Stöcker, Vereinsbote Helmut Müller, Ausschussmitglieder Danny Bärenz, Uwe Fleischmann, Bruno Hahn, Patrick Hahn (neu), Jörg Krellowetz, Helmut Ring, Henry Stöcker, Reinhard Stumpf und Roland Stumpf.

Der Vorsitzende Christopher Zeuß dankte Edgar Bärenz für seinen Einsatz und wünschte ihm baldige Genesung. Die Versammlung spendete Bärenz einen großen Applaus als kleines Dankeschön. Ein Novum in der Vereinsgeschichte ist mit der Wahl von Günther Stöcker eingetreten. Nicht nur als neuer Zweiter Vorsitzender ist er nun dabei, sondern er wurde auch als Kammerwart und Ausschussmitglied wiedergewählt. Und so hieß es für ihn dann dreimal "ich nehme die Wahl an".

Über 100 aktive Kameraden in Uniform und insgesamt über 200 Mitglieder hat die Kameradschaft. An der Jahreshauptversammlung konnte nun Vorsitzender Christopher Zeuß zahlreiche Mitglieder für jahrzehntelange Mitgliedschaft ehren. Gerade heute sei es nicht mehr selbstverständlich, einem Verein 40 oder 50 Jahre die Treue zu halten. Deshalb wurden auch schon Ehrungen für 10, 20, 25 und 30 Jahre durchgeführt, um den Mitgliedern zu zeigen, dass ihr Engagement gewürdigt wird und sie gebraucht werden. Eine Überraschung war die Anwesenheit von Jürgen Seifert, der extra aus Prien am Chiemsee in die Heimat gekommen war, um die Ehrung entgegenzunehmen. Seifert ist seit 2007 Bürgermeister in der Marktgemeinde Prien. Folgende Mitglieder wurden geehrt: 10 Jahre: Rene Reuther, Christoph Krüglein, Tobias Weiß, Florian Weiß und Mirco Gregorski. 20 Jahre: Uwe Wiedel, Josef Schlee, Steven Kleylein und Jörg Krellowetz. 25 Jahre: Ralf Stöcker, Burghard Zeuß, Reinhold Pfreundner, Holger Sattler und Bernhard Müller. 30 Jahre: Markus Weiß und Thomas Simon. 40 Jahre: Matthias Lutz, Ralf Köstner, Thomas Förner, Rudi Müller, Sebastian Müller, Herbert Pfaffenberger, Jürgen Seifert, Ralf Leipold, Hans Gleich, Wolfgang Weiß und Bernd Weiß. 50 Jahre: Friedbert Hader.

Folgende Termine gab Zeuß bekannt: 10. März Jahreshauptversammlung des BKV-Bezirksverbandes im "Kulti" in Wallenfels, 20. Juni Fronleichnam, 23. Juni Flurumgang, 19. bis 21. Juli 100 Jahre SK Kirchlein, 7. September Friedenswallfahrt Neuengrün, 17. November Volkstrauertag, 20. Januar 2020 Sebastian, 26. Januar 2020 Jahreshauptversammlung der SK.

Christopher Zeuß ging auch auf das 150-jährige Jubiläum im Jahr 2020 ein. Voraussichtlich werde man sich am Kirchweihwochenende vom 24. bis 26 Juli 2020 an die Kirchweihgesellschaft anhängen und das Jubiläum mit einem Zapfenstreich an der Floßlände, am Sonntagvormittag mit Kirchenparade und Gottesdienst in altbayrischen Uniformen und am Nachmittag mit einem Festumzug feiern.

Bürgermeister Jens Korn bezeichnete die Soldatenkameradschaft Wallenfels als einen Verein, der lebt. Die Soldatenkameradschaft werde dringend gebraucht, um das Brauchtum und die Tradition hochzuhalten. Doch nicht nur wegen der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft als Friedensbotschafter. Die Veteranenvereine wüssten, was Krieg bedeutet, und deshalb solle man diese Erinnerung aufrechterhalten und sich gleichzeitig über die bisher 75 Jahre Frieden freuen und ihn bewahren. "Ihr steht für eine größere Sache, nicht nur hier in Wallenfels, sondern für den Frieden in der Welt, wenn ihr hier aktiv seid", betonte Jens Korn. sd