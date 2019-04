Botschafter des Frankenwalds

Der Heimat- und Trachtenverein Haig blickt vom 3. bis 5. Mai auf sein 50-jähriges Bestehen zurück. Außerdem ist seit mittlerweile 30 Jahren die Trachtenstube in der ehemaligen Schule das Zuhause der Aktiven. In diesen fünf Jahrzehnten haben die Haiger kulturelle Maßstäbe auf regionaler und überregionaler Ebene gesetzt.

Seit 1969 steht der Einsatz für die Heimat- und Brauchtumspflege im Mittelpunkt der Aktivitäten. Entscheidender Impulsgeber war Manfred Däumer, der 32 Jahre an der Spitze des Vereins stand. 2014 hat ein Vorstandsteam mit Stefan Nüchterlein, Frank Lifka, Matthias Lifka und Ilka Gremer die Verantwortung übernommen.

143 Mitglieder im Jubiläumsjahr

Im Jubiläumsjahr zählt der Verein 143 Mitglieder, darunter 36 Trachtenträger und neun Jugendliche. Absoluter Höhepunkt in der abwechslungsreichen Vereinsgeschichte war das oberfränkische Trachtentreffen 1989 in Haig mit 2000 Teilnehmern.

Die Festlichkeiten unter der Schirmherrschaft von Stockheims Bürgermeister Rainer Detsch finden in der Festscheune des Ritterguts Haig, Von-Cramer-Klett-Straße 3, statt. Der Start erfolgt am Freitag um 18 Uhr mit dem Bieranstich, um 19.30 Uhr schließt sich ein Bierkopfrennen an.

Nach dem Totengedenken am Samstag um 18 Uhr an der Kirche St. Anna beginnt um 19 Uhr der Festabend mit Wirtshaussingen, der von den "Haache Volksmusikanten" umrahmt wird.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Trachtenwallfahrt mit Weihbischof Herwig Gössl. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr am Ortsende von Haig in Richtung Burggrub, die Gebetsstation ist an der "Dorflinde". Die Wallfahrer ziehen dann weiter zur St.-Anna-Kirche, wo Gössl ab 11 Uhr den Festgottesdienst zelebriert. Anschließend bewegt sich der Festzug zum Rittergut Haig.

1976 war ein Schlüsseljahr für den Verein. Bei einem Heimatabend wollten die Mitglieder der Öffentlichkeit das fränkische Brauchtum näherbringen. Die musikalische Koordination übernahm Baptist Detsch. Mit seinen Mitstreitern gründete er die Gesangsgruppe "Haache Stöckraache" sowie später die "Haache Stubenmusik". Von Beginn an dabei waren Hilko Deininger, Georg Detsch senior, Gerhard Deininger und Manfred Däumer. Der Volkstanzgruppe stand Manfred Däumer vor. Und Richard Rauh studierte mit den Paaren die Tänze ein.

Tragende Säulen

Die tragenden Säulen waren damals Helmut und Brigitte Lifka, Christine und Roland Günther, Elfriede und Manfred Däumer, Günther Krautwurst, Michaela Rauh und Anneliese Deininger. Die Tanzgruppe konnte auf die musikalische Begleitung durch Helmut Detsch, Baptist Detsch und Bruno Müller bauen.

Die "Haache Stöckraache" unter der Leitung von Gerhard Deininger, haben mit ihren markanten Auftritten das Vereinsleben geprägt. Einer der zahlreichen Höhepunkte war die Vorstellung der Waldlermesse.

Die "Haache Volksmusikanten" wurden vor allem durch Hanne Meusel, Bernhard Welscher und Thomas Rauh geprägt.

Eine Bereicherung ist alljährlich das Pfeffern der Trachtenjugend. Dafür sind Brigitte Lifka, Ilka Gremer, Gerhardt Gebhardt und Matthias Lifka verantwortlich.

Im alten Schulsaal konnten zudem aussagestarke heimatliche Ausstellungen - unter anderem über den Stockheimer Steinkohlenbergbau - durchgeführt werden.