Boten im Advent zur Einstimmung aufs Fest

Als Boten im Advent und besondere Einstimmung auf das Weihnachtsfest finden in der Pfarrkirche Sankt Michael Zeil vom heutigen 17. Dezember (Dienstag) bis Montag, 23. Dezember, wieder besondere Gottesdienste statt.

Haupt- und Ehrenamtliche des Liturgie-Arbeitskreises in der Pfarreiengemeinschaft "Am Weinstock Jesu" haben meditative Novene-Andachten vorbereitet, die von Musik- und Gesangsgruppen begleitet werden. "Boten im Advent - Heilige in der Adventszeit" lautet der Titel der Novene 2019.

Beginn ist am heutigen Dienstag, 17. Dezember. Hier steht der heilige Andreas im Mittelpunkt, und den musikalischen Part übernimmt an diesem Abend der Zeiler Kirchenchor.

Am Mittwoch, 18. Dezember, geht es mit der "Erwählung Marias" weiter. Hier wird die Gruppe "Gospel and more" aus Sand zu hören sein.

Am Donnerstag, 19. Dezember, beim Thema Elisabeth umrahmt der Zeiler "Sängerkranz" musikalisch. Der Zeiler "Liederkranz" begleitet die Novene mit dem Titel heilige Lucia am Freitag, 20. Dezember.

Den Abschluss bildet die Novene am Montag, 23. Dezember, mit dem Trio Sankt Nikolaus aus Sand. Hier steht der heilige Thomas im Mittelpunkt.

Jeder, der sich diese kleine Auszeit vor Weihnachten gönnen möchte, ist eingeladen, wie die Pfarreiengemeinschaft weiter mitteilte. Der Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Michael in Zeil. HB