Botanische Wanderung in Reiterswiesen

Der Bund Naturschutz unternimmt am nächsten Sonntag, 2. Juni, um 13.30 Uhr eine botanische Wanderung im Naturschutzgebiet Reiterswiesener Höhe (ehemaliger Truppenübungsplatz). Unter Führung von Walter Hartmann können die Teilnehmer viel Neues entdecken. Die Tour dauert zirka drei Stunden. Bei trockenem Wetter wird ein kleiner Imbiss eingenommen.Treffpunkt ist am Hundesportplatz am Ende der Kiefernstraße. Die Uhrzeit wurde geändert. Interessierte dürfen sich nicht nach der Uhrzeit im gedruckten Programm richten. sek