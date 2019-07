Botanische Exkursion um Kasendorf

Der Prelitz nördlich von Kasendorf ist ein Schwerpunktgebiet des Naturschutzes im Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern sowie einer der vier Teile des FFH-Gebiets "Albtraufhänge zwischen Görau und Thurnau". Ein Mosaik aus Trockenlebensräumen bietet einen wichtigen Rückzugsort für seltene Arten. Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Kulmbach lädt zu einer naturschutzfachlichen und botanischen Wanderung in diesem Gebiet ein. Termin ist am Freitag, 5. Juli. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Rathaus in Kasendorf. Die Weglänge beträgt etwa vier Kilometer. Geführt werden die Teilnehmer durch den Botaniker Pedro Gerstberger und Kristina Schröter vom Landratsamt Kulmbach.

Eine Anmeldung bis Donnerstag, 4. Juli, ist erforderlich an Friedhelm Haun (Telefon 09221/707553, E-Mail: haun.friedhelm@landkreis-kulmbach.de) zu richten. red