Borussen-Fans im Pokalfieber

Der Fanclub Borussen-Mythos Herzogenaurach ist in bester Weihnachtsstimmung. Kicken seine Idole von Borussia Mönchengladbach doch so gut wie selten zuvor. Für die Fans bedeutet das allerdings auch, dass sie kaum zur Ruhe kommen. Ein Spiel jagt das andere.

Freilich hat man auch die Gelegenheit genutzt, um zum Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC nach Graz zu fahren. Ein ganzer Reisebus startete aus Franken in die Steiermark. Der Verein aus der Herzogenauracher Partnerstadt Wolfsberg in Kärnten musste dorthin ausweichen, da das eigene Stadion nicht für Europokalspiele zugelassen ist.

Der Borussen-Mythos hat sich als offizieller Fanclub von Borussia Mönchengladbach im Jahr 2002 gegründet, berichtet Herbert Erhardt. Aktuell umfasst er 45 Mitglieder. So oft es geht, wird die die Borussia bei Heim- und Auswärtsspielen im Stadion unterstützt. Am heutigen Samstag fahren die Herzogenauracher zum Topspiel nach Mönchengladbach gegen den FC Bayern München.

Und am kommenden Donnerstag ist wieder Europokalfieber, denn das letzte Spiel in der Gruppenphase steht an. Die Fans treffen sich daher im Vereinsheim des Fanclubs beim ASV Niederndorf, um das Spiel gegen Istanbul Basaksehir um den Gruppensieg anzusehen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

"Wir würden uns freuen, Anhänger von Borussia Mönchengladbach begrüßen zu können", schreibt Erhardt. Und: "Für jeden Fan ist ein Freigetränk inklusive." bp