Borstentiere auf Tuchfühlung

Zwei Wildunfälle mit Wildsäuen ereigneten sich am Freitagfrüh. In den frühen Morgenstunden war ein 54-jähriger Fahrer mit seinem Kleintransporter auf der B 286 von Waldfenster nach Platz unterwegs, als ihm eine Wildsau ins Fahrzeug lief. Das Tier verendete, am Wagen entstand ein Schaden von 1500 Euro. Ebenfalls in diesem Zeitraum fuhr eine 59-Jährige mit ihrem Auto auf der St 2289 vom Staatsbad nach Bad Brückenau. Kurz nach dem Ortschild querte ein Wildschwein die Fahrbahn, das mit dem Pkw der 59-Jährigen kollidierte. Auch in diesem Fall wurde das Tier getötet. Der stark beschädigte und nicht mehr fahrbereite Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Auch

hier dürfte der Schaden bei 1500 Euro liegen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. pol