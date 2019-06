Borkenkäferbefall und seine Aufarbeitung

Die Waldbesitzervereinigung lädt am Dienstag, 18. Juni, Waldbesitzer und Interessierte zu ihrer nächsten waldbaulichen Schulung ein. Borkenkäferbefall stellt im Moment die größte Gefahr für Waldbesitzer dar und ist nach wie vor ein akutes, drängendes Problem in dieser Region, so die Mitteilung. In Zusammenarbeit mit dem AELF Bamberg und seinem WBV-Berater Hans-Peter Schreier informiert die WBV Bamberg e.V. die Teilnehmer in einem betroffenen Bestand über alles Wissenswerte. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Sägewerk Schonath in Burgellern. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 09542/772100 oder info@wbv-bamberg.com. red