Borkenkäfer hat Gemeindewald im Griff

Alexander Hitschfel Der Borkenkäfer hat den Königsfelder Gemeindewald fest im Griff und sorgt für zahlreiche große Schäden. Darüber berichtete Bürgermeisterin Gisela Hofmann (BBL) in der ersten Gemeinderatsitzung nach der Sommerpause. Die mit der Fällung der geschädigten Bäume und damit auch mit der Eindämmung des Schädlings beauftragte Waldbauernvereinigung komme aufgrund des extrem starken Käferbefalls mit den notwendigen Arbeiten nicht nach, so Hofmann.

In der Sitzung musste sich das Gremium auch mit den Ausgleichsflächen für das auf den Weg gebrachte Baugebiet "Am Sonnengarten" beschäftigen. Im Zuge der Ausweisung des neuen Baugebiets wird die Entfernung einer Hecke erforderlich. Hierfür sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Der Vorschlag der Bürgermeisterin, die Grundstücke mit der Flurnummer 112 oder 432 in Huppendorf als Ausgleichsfläche heranzuziehen, stieß beim Gemeinderat auf Zustimmung. Die bereits im neuen Bebauungsplan vorgesehene einzeilige Hecke sei vom Landratsamt Bamberg nicht als Ausgleichsfläche akzeptiert worden, kündigte die Rathaus-Chefin an. Der Gemeinderat folgte der Empfehlung von Hofmann und beschloss, das Grundstück mit der Flur-Nummer 432 der Gemarkung Huppendorf als Ausgleichsfläche heranzuziehen.

Im Tourismusverband

Die Gemeinde Königsfeld wird Mitglied im Tourismusverband Franken e.V. Mit dem Beitritt habe man die Gelegenheit, Beratungsleistungen von Tourismus-Experten zu erhalten, außerdem werde die Gemeinde dann bei Messen und weiteren Aktionen , an denen der Verband teilnimmt mitbeworben. Der Jahresmitgliedsbeitrag ermittelt sich nach der Anzahl der Tagesgäste, der Einwohner und der Bettenanzahl in den Beherbungsbetrieben und beträgt für Königsfeld aktuell zwischen 250 und 300 Euro.

Zuschuss für neuen Mäher

Die Gemeinde Königsfeld beteiligt sich an den Anschaffungskosten eines Rasenmähers für die DJK Königsfeld 1966. Nachdem die Gemeinde Königsfeld Eigentümer der Schulsportanlage ist, die auch dem Sportverein zur Nutzung überlassen wird, schießt die Gemeinde für die Anschaffung eines neuen Frontrasenmähers (Anschaffungskosten: 12 900 Euro) mit 2580 Euro 20 Prozent des Kaufpreises zu. Der bisherige Mäher ist stark überaltert. Die Mähung der Schulsportanlage wird durch die DJK durchgeführt.