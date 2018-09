Bordcomputer von Pedelec gestohlen

Ein Diebstahl hat sich am Montag in Forchheim am Bahnhof ereignet. Ein 60-Jähriger hatte am Morgen sein Pedelec am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs abgestellt und es mit einem Fahrradschloss gesichert. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit bis circa 20 Uhr den zugehörigen Bordcomputer. Hinweise erbittet die Polizei Forchheim unter Telefon 09191/70900.